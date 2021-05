Bennour : « Nous n’avons de comptes à rendre à personne »

Le président de la section Football de l’Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a expliqué, durant l’émission Attessia Sports, les raisons qui ont poussé le staff à faire le turnover lors des trois dernières journées du championnat : « Nous n’avons de comptes à rendre à personne. Le rythme du championnat était intense et cela a permis aux joueurs d’apprendre à jouer chaque trois jours. Qu’est-ce qui nous oblige à aligner l’équipe type en championnat à quatre jours du match de C1. Nous n’avons pas aligné la troisième équipe. Nous avons donné du temps de jeu à des joueurs en manque de compétition et à des jeunes prometteurs. La motivation a fait défaut et cela nous arrive souvent quand nous remportons le championnat à quelques journées de la fin. Le match de l’ESM ? Nous avions le match retour de la C1 et le match de coupe à disputer. Vous voulez que le coach aligne l’équipe type ? A l’EST, nous ne poussons pas nos supporters à s’enflammer. L’intérêt de la Tunisie est prioritaire donc nous sommes toujours calmes et faisons en sorte que notre public le soit ».