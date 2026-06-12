Bizerte : un incendie de forêt maîtrisé à l’aube après cinq heures de lutte

Sous la supervision directe du gouverneur Salem Ben Yaâcoub, les équipes d’intervention conjointes sont parvenues à circonscrire le sinistre qui avait éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à la forêt de Ramla.

Il aura fallu plus de cinq heures d’efforts soutenus pour venir à bout du feu. C’est à 1h du matin ce vendredi que les dispositifs d’intervention de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours du gouvernorat de Bizerte ont annoncé avoir maîtrisé l’incendie qui s’était déclaré dans la soirée de jeudi à la lisière ouest de la forêt de Ramla, plus précisément dans la zone de Maoua relevant de la grande plage de Ramla.

Dès le déclenchement de l’alerte, le gouverneur Salem Ben Yaâcoub, président de la commission régionale, a activé sans délai le plan vert de mobilisation des secours, réquisitionnant un important dispositif logistique : camions de pompiers, tracteurs, remorques, engins de type tracks et une chargeuse, le tout appuyé par des cadres spécialisés et des volontaires issus du tissu associatif et communautaire local.

Les équipes déployées sur le terrain ont regroupé les services de la Protection civile, la délégation régionale du développement agricole, la direction des forêts et les gardes forestiers, l’administration régionale de l’équipement, ainsi que l’ensemble des structures sécuritaires. Les municipalités de Menzel Abderrahman, Menzel Jamil et Bizerte, la délégation locale, l’Armée nationale, les volontaires de la Protection civile et le Croissant-Rouge tunisien ont également apporté une contribution active aux opérations.

Le colonel Hassan El-Aynoubi, directeur régional, a indiqué qu’en parallèle à la maîtrise du feu, une équipe de surveillance composée d’agents de la Protection civile et des forêts restera positionnée sur les lieux afin d’assurer la phase de refroidissement et de prévenir tout risque de reprise des flammes. Les équipes procèdent par ailleurs à l’évaluation des surfaces touchées, estimées à environ 1,5 hectare de broussailles et d’arbustes forestiers.

L’incendie n’a heureusement causé aucune victime ni dégât aux biens publics, hormis les dommages infligés au couvert végétal forestier.