Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil de l’Ordre des avocats

16-09-2025

Suite au dépouillement des bulletins du vote des avocats ce mardi 16 septembre 2025, le Conseil de l’Ordre national des avocats est désormais connu. Il accompagnera le nouveau bâtonnier, Boubaker Bethabet, élu samedi 13 septembre dès le premier tour, succédant à Hatem Mziou.

Les membres du Conseil sont : Laroussi Zguir, Lobna Mejri, Naziha Souid, Saïda Akremi, Adel Messaoudi, Imed Hermassi, Chawki Halfaoui, Mounir Ben Smida, Lotfi Arbi, Chiheb Bali, Bechir Troudi, Hichem Memmi, Nadhir Ben Yedder et Mohamed Faleh Chebbi.

Le nouveau Conseil et le bâtonnier Boubaker Bethabet entament désormais un mandat de trois ans, avec pour objectif de renouveler la gouvernance de l’Ordre et de renforcer la confiance des avocats dans leurs institutions.

