Bulletin météo : ciel clément avec quelques orages isolés dans le Sud-Ouest

Le temps s’annonce globalement dégagé ce lundi, avec toutefois une couverture nuageuse éparse sur l’ensemble du territoire. Les régions du sud-ouest du pays pourraient connaître, en cours d’après-midi, la formation de cellules orageuses locales accompagnées de quelques précipitations.

Côté vents, ceux-ci souffleront de secteur est et se montreront relativement soutenus à proximité du littoral, tandis qu’ils resteront faibles à modérés sur le reste des régions. En fin de journée, on notera un renforcement de ces vents dans le sud du pays, favorisant l’apparition de tourbillons de sable localisés.

En mer, une houle sera observée le long des côtes.

Sur le plan des températures, une légère hausse est à prévoir : les maximales oscilleront entre 30 et 34°C dans les zones côtières et les régions montagneuses, tandis qu’elles grimperont entre 35 et 39°C dans le reste du pays.