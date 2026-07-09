Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel dÃ©gagÃ© et nouvelle hausse des tempÃ©ratures, apparition du sirocco

Le ciel sera clair Ã peu nuageux sur l’ensemble du territoire ce matin.

Les vents souffleront de secteur nord-ouest sur le nord et le centre, et de secteur ouest dans le sud, avec une intensitÃ© faible Ã modÃ©rÃ©e. Ils s’orienteront ensuite vers le secteur est en cours d’aprÃ¨s-midi dans les rÃ©gions orientales, se renforÃ§ant relativement Ã proximitÃ© des cÃ´tes et sur les zones de relief.

En mer, on observera une houle sur les cÃ´tes du nord-est, tandis que le reste du littoral connaÃ®tra une mer calme Ã peu agitÃ©e.

CÃ´tÃ© tempÃ©ratures, une nouvelle hausse est Ã prÃ©voir : les maximales oscilleront entre 34 et 38Â°C dans les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res et les zones de relief, contre 38 Ã 42Â°C sur le reste du pays, avec l’apparition du sirocco.