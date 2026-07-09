Tebboune reçoit le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce mercredi 8 juillet 2026, au Palais d’El Mouradia à Alger, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, à l’occasion de la réunion du Comité de suivi de la 23e session de la Grande Commission mixte tuniso-algérienne, tenue les 7 et 8 juillet dans la capitale algérienne.

Le ministre tunisien a transmis au président algérien les salutations du président Kaïs Saïed, ainsi que ses félicitations à l’occasion de la fête de l’Indépendance de l’Algérie, réaffirmant la volonté de la Tunisie de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que la coordination sur les causes arabo-musulmanes et la stabilité régionale.

En retour, le président Tebboune a chargé le ministre de transmettre ses salutations à Kaïs Saïed, soulignant la convergence de vues entre les deux chefs d’État sur les questions d’intérêt commun. Il a également salué la tenue de cette réunion, insistant sur la nécessité que ses conclusions reflètent le niveau d’excellence des relations bilatérales.

Un comité de suivi pour accélérer les projets bilatéraux

M. Nafti a présenté les grands axes des travaux du Comité de suivi, destiné à évaluer les réalisations accomplies et à adopter des mesures concrètes pour accélérer les projets communs et élargir le partenariat stratégique entre les deux pays. Il a coprésidé la réunion aux côtés d’Ahmed Attaf, ministre d’État algérien des Affaires étrangères, en présence de représentants de plusieurs secteurs de la coopération bilatérale.

Cette rencontre a permis de dresser un bilan de la mise en œuvre des conclusions de la 23e session de la Grande Commission mixte, ainsi que du Forum économique tuniso-algérien organisé à Tunis en décembre 2025. Les deux parties ont réaffirmé l’importance de maintenir la régularité des mécanismes de coopération bilatérale.

Des progrès salués dans plusieurs secteurs

Les deux ministres se sont félicités des avancées enregistrées notamment dans les domaines de la sécurité, des transports, des technologies de l’information, des affaires sociales, de l’emploi, de la formation, ainsi que de la culture et du sport. Ils ont souligné la nécessité de conjuguer leurs efforts face aux défis liés à l’eau, à l’énergie et à la sécurité alimentaire, tout en renforçant les échanges commerciaux et en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’accès conjoint aux marchés africains.

M. Nafti a par ailleurs rappelé l’importance accordée par les deux chefs d’État à l’encadrement des communautés tunisienne et algérienne, à travers l’actualisation des accords bilatéraux et l’octroi de nouvelles facilités en matière de séjour, d’emploi et d’acquisition de biens. Il a également mis en avant l’importance du développement des régions frontalières communes, à travers des projets conjoints bénéficiant directement à leurs populations.

Le ministre a réaffirmé la confiance des deux pays dans la poursuite de leur partenariat privilégié, notamment dans la perspective de la 24e session de la Grande Commission mixte, qui se tiendra prochainement en Algérie.

À l’issue des travaux, le procès-verbal de la réunion a été signé et une feuille de route fixant le calendrier des prochaines échéances bilatérales a été adoptée.