Sidi Bou Saïd : les travaux de sécurisation de la colline débuteront en août

09-07-2026

Les travaux visant à protéger la colline de Sidi Bou Saïd contre les risques de glissements de terrain devraient démarrer au mois d’août 2026. Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a assuré que toutes les dispositions nécessaires seraient prises avec les différents intervenants du projet afin de respecter le calendrier prévu et d’accélérer sa réalisation.

Les premières études menées sur le site ont permis d’établir un diagnostic précis de l’état actuel de la colline et d’identifier les interventions jugées prioritaires. Ce chantier, destiné à garantir la sécurité des habitants et des infrastructures environnantes, s’inscrit dans le cadre des programmes nationaux de protection des zones urbaines et du littoral face aux risques naturels.

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