Bulletin météo : ciel voilé et orages isolés attendus sur les reliefs du Centre et du Sud

Le ciel restera globalement peu nuageux sur l’ensemble du pays ce matin, avec toutefois une densification progressive des nuages en cours d’après-midi au niveau des reliefs ouest du Centre et du Sud. Ces zones pourraient connaître la formation de cellules orageuses locales, accompagnées de quelques précipitations.

Concernant les vents, ils souffleront de secteur sud sur le Nord et le Centre, et de secteur est dans le Sud, avec une intensité faible à modérée. Un renforcement relatif est attendu en fin de journée, notamment à proximité des côtes est ainsi que dans l’extrême sud du pays.

En mer, on observera une faible agitation.

Du côté des températures, une hausse relative se confirme : les maximales varieront entre 30 et 34°C dans les régions côtières et les zones de relief, contre 35 à 39°C sur le reste du territoire.