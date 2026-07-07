Deux explosions à Damas près de l’hôtel d’Emmanuel Macron, en visite officielle en Syrie

Deux engins explosifs ont explosé ce mardi matin à Damas, à proximité de l’hôtel Four Seasons où le président français Emmanuel Macron avait passé la nuit, dans le cadre de sa visite officielle en Syrie. Selon une source sécuritaire syrienne citée par l’AFP, l’une des bombes était dissimulée dans une benne à ordures et l’autre dans un véhicule stationné près de l’établissement.

Des témoins ont rapporté avoir vu de la fumée s’élever du quartier, tandis que des ambulances se dirigeaient vers les lieux et que les forces de sécurité syriennes se déployaient massivement. Des journalistes de l’AFP présents sur place ont constaté que des fenêtres du ministère du Tourisme, situé en face de l’hôtel, avaient été soufflées par les explosions.

Au moment des faits, Emmanuel Macron avait déjà quitté l’hôtel pour se rendre au palais présidentiel, où il s’entretenait avec son homologue syrien Ahmed al-Charaa. L’Élysée a précisé que le président français n’avait pas entendu les détonations et qu’il se trouvait en sécurité, ajoutant que le programme de la visite se poursuivait sans changement.

Cette visite marque un moment historique : il s’agit du premier déplacement d’un dirigeant occidental en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad et l’arrivée au pouvoir, fin 2024, d’une coalition islamiste. Emmanuel Macron avait notamment dîné la veille avec Ahmed al-Charaa dans un restaurant du centre de Damas, avant de se rendre avec lui à la mosquée des Omeyyades.

Ces explosions surviennent quelques jours après un attentat à la bombe survenu le 2 juillet contre un café situé près du Palais de justice, sur la route menant au souk Al-Hamidiyé, qui avait fait 10 morts et 21 blessés.