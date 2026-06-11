Bulletin mÃ©tÃ©o du 11 juin 2026 : orages attendus dans le Centre et le Sud, mer agitÃ©e au Nord

11-06-2026

Les tempÃ©ratures sont en baisse, le vent souffle fort prÃ¨s des cÃ´tes

La journÃ©e dÃ©butera sous un ciel partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire, avec des nuages localement denses dans les rÃ©gions du Centre et des restes de pluie en matinÃ©e. Les nuages s’Ã©paissiront en aprÃ¨s-midi, donnant lieu Ã  des cellules orageuses locales accompagnÃ©es de prÃ©cipitations sur les zones ouest du Centre, le Sud et certaines rÃ©gions de l’Est, avec des chutes de grÃªle ponctuelles.

Le vent soufflera du secteur nord dans le Nord et le Centre, et du secteur est dans le Sud, fort prÃ¨s des cÃ´tes et dans le Sud avec des tourbillons de sable locaux, faible Ã  modÃ©rÃ© ailleurs.

La mer sera trÃ¨s agitÃ©e Ã  grosse dans le Nord.

Les tempÃ©ratures sont en baisse, avec des maximales comprises entre 25 et 30Â°C dans le Nord, autour de 23Â°C sur les hauteurs occidentales, entre 31 et 36Â°C dans les autres rÃ©gions, et atteignant 41Â°C dans le Sud-Ouest et l’extrÃªme Sud, avec apparition locale du sirocco.

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