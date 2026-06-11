Lancement de la saison de rÃ©colte du blÃ© Ã Siliana : une hausse de 30 % de la production attendue

Le ministre de l’Agriculture a donnÃ© le coup d’envoi officiel de la campagne de collecte des cÃ©rÃ©ales

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche, M. Ezzeddine Ben Cheikh, a prÃ©sidÃ© mercredi 10 juin le lancement officiel de la saison de rÃ©colte du blÃ© dans le gouvernorat de Siliana. La cÃ©rÃ©monie s’est tenue Ã la ferme agricole domaniale Â« Siliana 1 Â», dans la zone de Borj Massoudi, dÃ©lÃ©gation de El Krib, en prÃ©sence du gouverneur, de reprÃ©sentants Ã©lus de la rÃ©gion, de cadres centraux et rÃ©gionaux ainsi que de reprÃ©sentants des structures professionnelles et des organisations agricoles.

Des perspectives prometteuses

Les premiÃ¨res estimations font Ã©tat d’une saison cÃ©rÃ©aliÃ¨re particuliÃ¨rement favorable pour le gouvernorat. La production devrait dÃ©passer 3,1 millions de quintaux, soit une progression d’environ 30 % par rapport Ã la campagne prÃ©cÃ©dente, renforÃ§ant ainsi la contribution de la rÃ©gion Ã la production nationale et aux efforts de souverainetÃ© alimentaire.

Un dispositif de collecte renforcÃ©

Le ministre a Ã©galement inaugurÃ© la saison de collecte du blÃ© au centre de la sociÃ©tÃ© Misti Ã Borj Massoudi. Le gouvernorat compte cette annÃ©e 30 centres de collecte actifs, pour une capacitÃ© totale de stockage de 1,130 million de quintaux, dont deux nouveaux centres crÃ©Ã©s pour rapprocher les services des producteurs.

M. Ben Cheikh a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© d’une coordination Ã©troite entre l’ensemble des intervenants â€” services techniques, professionnels et structures de transport â€” afin de prÃ©server la qualitÃ© de la rÃ©colte et de limiter les pertes.

PrÃ©vention des incendies et formation agricole

La visite a Ã©galement Ã©tÃ© marquÃ©e par un exercice de simulation de lutte contre les incendies de rÃ©colte et de forÃªts dans la zone de Bouabdallah, dÃ©lÃ©gation de Kesra. Le ministre a appelÃ© Ã renforcer la coordination entre la protection civile, les agents forestiers et les autres intervenants pour garantir une rÃ©action rapide face aux risques saisonniers.

En clÃ´ture, M. Ben Cheikh a visitÃ© le Centre de formation professionnelle agricole de El Kantara, saluant son rÃ´le dans la formation et le conseil agricoles, et appelant Ã moderniser ses programmes pour les adapter aux exigences technologiques et numÃ©riques actuelles.