Patrick Bruel mis en examen pour viol et agressions sexuelles, libre sous contrÃ´le judiciaire

Le chanteur franÃ§ais est visÃ© par quatre mises en examen dans des affaires s’Ã©talant de 2008 Ã 2019

Le chanteur Patrick Bruel a Ã©tÃ© mis en examen mercredi soir pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcÃ¨lement sexuel, Ã l’issue de sa prÃ©sentation devant des juges d’instruction au tribunal de Nanterre. Il ressort libre, placÃ© sous contrÃ´le judiciaire, le juge des libertÃ©s et de la dÃ©tention n’ayant pas suivi les rÃ©quisitions du parquet qui demandait son placement en dÃ©tention provisoire.

Quatre affaires distinctes

Les mises en examen portent sur quatre dossiers : un viol prÃ©sumÃ© Ã Neuilly-sur-Seine en 2008, une tentative de viol Ã Bruxelles en 2010, une affaire d’agression sexuelle et de harcÃ¨lement sexuel Ã Perpignan en 2019, ainsi qu’un dossier de harcÃ¨lement sexuel Ã Ajaccio la mÃªme annÃ©e. Dans quatre autres affaires, l’artiste bÃ©nÃ©ficie du statut de tÃ©moin assistÃ©. Un dernier dossier, relatif Ã des faits allÃ©guÃ©s Ã Grenoble en 2000, a Ã©tÃ© classÃ© pour cause de prescription.

Des obligations strictes

Dans le cadre de son contrÃ´le judiciaire, Patrick Bruel se voit interdit de quitter le territoire franÃ§ais, de contacter les victimes et leurs proches, ou de frÃ©quenter certains Ã©tablissements. Il devra Ã©galement justifier d’un suivi psychologique et verser un cautionnement de 500 000 euros.