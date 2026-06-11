Sidi Bou SaÃ¯d : lancement du comitÃ© de pilotage du projet de protection du plateau contre les glissements de terrain

Le ministre de l’Ã‰quipement appelle Ã accÃ©lÃ©rer les travaux pour prÃ©server ce patrimoine exceptionnel

Le comitÃ© de pilotage du projet de protection du plateau de Sidi Bou SaÃ¯d contre les glissements de terrain s’est rÃ©uni mardi 10 juin, sous la prÃ©sidence du ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, M. Salah Zouari, Ã©galement chargÃ© de la gestion des affaires du ministÃ¨re de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie. Cette rÃ©union fait suite Ã une dÃ©cision de la cheffe du gouvernement, datÃ©e du 26 janvier 2026, confiant au ministÃ¨re de l’Ã‰quipement le suivi des Ã©tudes et travaux de protection du site.

Ã‰tat d’avancement des Ã©tudes

La sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã la prÃ©sentation de la premiÃ¨re phase du projet, relative au diagnostic de la situation et Ã la collecte des donnÃ©es gÃ©otechniques du plateau. Deux conventions ont Ã©tÃ© conclues Ã cet effet : l’une avec le Centre national de tÃ©lÃ©dÃ©tection pour la rÃ©alisation des levÃ©s topographiques et des prises de vue aÃ©riennes, l’autre avec l’Office national des mines pour l’Ã©laboration des cartes gÃ©ologiques et gÃ©ophysiques, en vue d’identifier les interventions urgentes et de dÃ©finir les zones prioritaires.

Urgence et patrimoine

Le ministre a appelÃ© Ã respecter scrupuleusement le calendrier fixÃ© et Ã mobiliser toutes les ressources nÃ©cessaires pour dÃ©marrer les travaux dans les prochaines semaines, soulignant que le projet figure parmi les grands chantiers publics prioritaires de l’Ã‰tat. Il a Ã©galement rappelÃ© la valeur exceptionnelle du plateau de Sidi Bou SaÃ¯d en tant que patrimoine historique, culturel et architectural, dont la protection conditionne la sÃ©curitÃ© des personnes et des biens.