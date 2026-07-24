Bulletin météo : légère baisse des températures ce vendredi, mais jusqu’à 49°C dans le Sud-ouest

Les températures enregistreront une légère baisse ce vendredi 24 juillet 2026. Les maximales varieront entre 35 et 41°C sur le Nord, les régions côtières et les hauteurs, et entre 42 et 46°C sur le reste du pays. Elles pourront atteindre 49°C dans le Sud-ouest, sous l’effet du sirocco.

Le temps sera généralement dégagé à peu nuageux. Des cellules orageuses locales, accompagnées d’averses éparses, pourraient toutefois se développer sur les régions du Centre et du Sud.

Le vent soufflera de secteur nord sur le Nord et le Centre, et de secteur est sur le Sud, avec une intensité relativement forte à proximité des côtes ainsi que dans le Sud, et modérée ailleurs.

La mer sera généralement agitée, devenant localement forte sur les côtes est.