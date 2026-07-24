Un suspect arrêté après la dégradation de tombes de dirigeants du mouvement national au cimetière du Jellaz

Un individu a été arrêté après avoir endommagé des stèles funéraires en marbre appartenant à plusieurs dirigeants du mouvement national, au cimetière des Martyrs (Jellaz) à Tunis, a indiqué, ce jeudi, une source judiciaire à l’agence TAP.

Selon cette source, le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, mardi 21 juillet, l’ouverture d’une enquête judiciaire, confiée au poste de police de Sidi El Béchir, à la suite de la dégradation des tombes situées dans le carré réservé aux dirigeants nationaux.

L’enquête, traitée en priorité, a permis d’identifier puis d’interpeller le suspect le jour même des faits, a précisé la même source.

Afin d’approfondir les investigations, le dossier a ensuite été transmis à la sous-direction des affaires criminelles relevant de la Direction de la police judiciaire, chargée de poursuivre les recherches afin de déterminer l’ensemble des circonstances de l’affaire ainsi que les motivations de son auteur.