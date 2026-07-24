Route nationale n°1 : réduction des voies de circulation au niveau du pont Saint-Gobain à partir du 24 juillet

Dans le cadre de la poursuite du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale (première tranche), le ministère de l’Équipement et de l’Habitat informe l’ensemble des usagers de la route nationale n°1, circulant depuis le centre-ville en direction de Ben Arous, que le nombre de voies de circulation sous le pont Saint-Gobain sera réduit de deux à une seule voie, tandis que les deux voies seront maintenues pour le trafic en provenance de Ben Arous en direction de la capitale.

Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce vendredi 24 juillet 2026, à 17h00, et sera maintenue pendant 45 jours, dans le cadre des travaux de réalisation des fondations des deux nouveaux ponts prévus par ce projet.

Le ministère appelle ainsi l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence, à réduire leur vitesse et à respecter la signalisation ainsi que les dispositifs temporaires mis en place sur le terrain, afin de garantir la sécurité de tous et le bon déroulement des travaux.