Vigilance météo : quatre gouvernorats du Sud-ouest en alerte orange ce vendredi

24-07-2026

 

Les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine seront placés, ce vendredi, en vigilance orange — un niveau correspondant à un risque élevé — en raison de phénomènes météorologiques dangereux attendus, selon la carte de vigilance publiée jeudi par l’Institut national de la météorologie (INM).

L’Institut précise que ce niveau de vigilance appelle à une extrême prudence face aux conditions météorologiques prévues.

La carte place par ailleurs les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef, Zaghouan, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès et Médenine en vigilance jaune, un niveau qui requiert de la prudence lors de toute activité sensible aux conditions météorologiques.

En revanche, les gouvernorats de Bizerte, Tunis, Nabeul, Sousse et Monastir demeureront en vigilance verte, correspondant à une situation météorologique normale.

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