Bundesliga : La Bayern aux forceps

30-08-2025

Le Bayern Munich s’est imposé sur le fil 3-2 face à Augsbourg lors de la 2e journée de la Bundesliga. Les Bavarois ont pris l’avantage grâce à des buts de Serge Gnabry (28e), Luis Diaz (45+4) et Michael Olise (48e).

Augsbourg a su réagir en deuxième mi-temps en réduisant l’écart par Kristijan Jakić (53e) et Mert Kömür (76e), mais cela n’a pas suffi pour empêcher la victoire du Bayern.

