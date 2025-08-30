Bundesliga : La Bayern aux forceps
30-08-2025
Le Bayern Munich s’est imposé sur le fil 3-2 face à Augsbourg lors de la 2e journée de la Bundesliga. Les Bavarois ont pris l’avantage grâce à des buts de Serge Gnabry (28e), Luis Diaz (45+4) et Michael Olise (48e).
Augsbourg a su réagir en deuxième mi-temps en réduisant l’écart par Kristijan Jakić (53e) et Mert Kömür (76e), mais cela n’a pas suffi pour empêcher la victoire du Bayern.
