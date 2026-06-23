Mondial 2026 : Manita portugaise et doublé pour CR7

Après un premier match frustrant face à la RD Congo, le Portugal a signé une victoire éclatante en écrasant l’Ouzbékistan 5-0 au Houston Stadium pour s’emparer provisoirement de la tête du Groupe K de la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre est entrée directement dans la légende grâce à son capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé (6e et 39e) qui lui permet de devenir le tout premier joueur de l’histoire à inscrire au moins un but lors de six éditions différentes du Mondial, tout en s’emparant seul du record de buts portugais dans la compétition (10 réalisations, devant les 9 d’Eusébio).

Parfaitement maîtres de leur sujet sous l’impulsion d’un Bruno Fernandes inspiré, les hommes de Roberto Martínez ont alourdi la marque en première période grâce à un superbe coup franc direct de Nuno Mendes (17e), avant de punir définitivement les néophytes ouzbeks après la pause sur un but contre son camp du malheureux gardien Abduvohid Nematov (60e) et une superbe reprise en fin de match du nouvel entrant Rafael Leão (87e).