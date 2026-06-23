Mondial 2026 : Le Ghana partage les points avec l’Angleterre

23-06-2026

L’Angleterre et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0 au Boston Stadium lors de la deuxième journée du Groupe L de la Coupe du monde 2026, un résultat qui permet néanmoins aux deux nations de faire un grand pas vers les seizièmes de finale avec quatre points chacune.

Malgré une écrasante et historique domination dans la possession du ballon (78,8 %, un record pour une équipe restée muette dans le tournoi), les hommes de Thomas Tuchel ont buté durant toute la rencontre sur un bloc ghanéen extrêmement compact et solidaire, orchestré par Carlos Queiroz.

Les Three Lions ont cruellement manqué d’inspiration offensive et ont dû attendre les toutes dernières minutes pour faire frissonner les supporters, notamment lorsque le gardien des Black Stars, Benjamin Asare, s’est interposé devant Bukayo Saka, avant que la tête du jeune Nico O’Reilly ne vienne heurter la barre transversale et que Harry Kane ne manque le cadre à bout portant.

L’Angleterre concède ainsi le 13e match nul et vierge de son histoire en phase finale de Coupe du monde — un record absolu — et devra sceller sa première place face au Panama lors de la dernière journée.

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