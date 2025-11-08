Bundesliga : L’Union Berlin met fin Ã  la sÃ©rie historique du Bayern

08-11-2025

Le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Bayern Munich s’est achevÃ© sur un match nul 2-2 spectaculaire, coupant la sÃ©rie record de 16 victoires consÃ©cutives du Bayern toutes compÃ©titions confondues.

L’Union Berlin, Ã  domicile, a pris deux fois l’avantage grÃ¢ce Ã  un doublÃ© de son dÃ©fenseur Danilho Doekhi (27e et 83e), mais le Bayern est parvenu Ã  Ã©galiser Ã  chaque fois : d’abord par un superbe but de l’ailier Luis DÃ­az (38e), puis de maniÃ¨re dramatique dans les arrÃªts de jeu, lorsque Harry Kane a sauvÃ© son Ã©quipe d’une dÃ©faite surprise grÃ¢ce Ã  une tÃªte Ã  la 93e minute. Ce rÃ©sultat inattendu permet Ã  l’Union de gagner un point prÃ©cieux face au leader du championnat.

