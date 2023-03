C3 : Résultats complets de la quatrième journée

Voici les résultats des rencontres de la quatrième journée de la phase des poules en Coupe de la Confédération disputées ce mercredi :

Groupe A :

Marumo Gallants (Afs) 2-0 USM Alger (Alg)

Al Akhdar SC (Lby) 1-1 FC St. Eloi Lupopo (Rdc)

Classement :

Marumo Gallants 9 pts

USM Alger 7 pts

FC St. Eloi Lupopo 4 pts

Al Akhdar SC 2 pts

Groupe B :

Rivers United (Nga) (reporté) DC Motema Pembe (Rdc)

Diables Noirs (Con) 0-1 ASEC Mimosas (Ivo)

Classement :

ASEC Mimosas 7 pts

Rivers United 6 pts

Diables Noirs 4 pts

DC Motema Pembe 2 pts

Groupe C :

ASKO de Kara (Tog) 1-4 Pyramids (Egy)

Future FC (Egy) 2-0 AS FAR Rabat (Mar)

Classement :

Pyramids 8 pts

AS FAR Rabat 7 pts

Future FC 5 pts

ASKO de Kara 1 pt

Groupe D :

Union Sportive Monastirienne (Tun) 1-0 TP Mazembe (Rdc)

Young Africans (Tan) 2-0 AS Real de Bamako (Mal)

Classement :

US Monastir 10 pts (qualifiée)

Young Africans 7 pts

TP Mazembe 3 pts

AS Real de Bamako 2 pts