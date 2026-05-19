CA-Aït Malek : « La C1 ? Nous participerons pour la gagner »

19-05-2026

Fraîchement sacré champion de Tunisie, le joueur du Club Africain voit très grand. Interrogé par MVL Sports, Bilel Aït Malek a déclaré que l’équipe qui a remporté le titre doit continuer à travailler et penser déjà aux futurs challenges.

Un des plus grands défis que le Club Africain devra relever la saison prochaine est la ligue des champions d’Afrique. Aït Malek s’y projette : « Nous retrouverons des grandes équipes et nous aussi nous avons un groupe et un staff  exceptionnels en plus d’un grand public. À nous de croire en nos chances. Ce qui est sûr c’est que nous participerons pour aller jusqu’au bout et la gagner ».

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