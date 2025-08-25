Cadavre de la Seine: Le suspect serait Tunisien

Un jeune homme sans-abri a été mis en examen dans l’affaire des quatre corps retrouvés le 13 août dans la Seine, à hauteur de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Soupçonné d’être un tueur en série, il s’agirait d’un ressortissant tunisien qui se serait fait passer pour un Algérien afin de tromper les enquêteurs, rapporte Le Parisien dimanche 24 août 2025.

Le parquet souligne que l’identité du mis en examen demeure « incertaine ». Âgé « d’une vingtaine d’années », il est officiellement présenté comme un jeune de 24 ans, « de type nord-africain et de nationalité non établie ». Toutefois, selon des informations recueillies par Le Parisien, il s’appellerait Mongi et serait de nationalité tunisienne.

Depuis son interpellation, l’homme a répondu de manière « succincte » aux questions des enquêteurs sur son parcours de vie, mais a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il aurait été régulièrement aperçu sur les berges de Seine, non loin du lieu de la macabre découverte.

Gnetnews