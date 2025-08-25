Cadavre de la Seine: Le suspect serait Tunisien

25-08-2025

Un jeune homme sans-abri a été mis en examen dans l’affaire des quatre corps retrouvés le 13 août dans la Seine, à hauteur de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Soupçonné d’être un tueur en série, il s’agirait d’un ressortissant tunisien qui se serait fait passer pour un Algérien afin de tromper les enquêteurs, rapporte Le Parisien dimanche 24 août 2025.

Le parquet souligne que l’identité du mis en examen demeure « incertaine ». Âgé « d’une vingtaine d’années », il est officiellement présenté comme un jeune de 24 ans, « de type nord-africain et de nationalité non établie ». Toutefois, selon des informations recueillies par Le Parisien, il s’appellerait Mongi et serait de nationalité tunisienne.

Depuis son interpellation, l’homme a répondu de manière « succincte » aux questions des enquêteurs sur son parcours de vie, mais a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il aurait été régulièrement aperçu sur les berges de Seine, non loin du lieu de la macabre découverte.

Gnetnews

Fil d'actualités

Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale é

25-08-2025

Crédit bancaire en Tunisie : Une croissance modeste mais stable en

25-08-2025

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah ava

25-08-2025

Tunis : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le cambriol

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale éolienne de S

25-08-2025

Crédit bancaire en Tunisie : Une croissance modeste mais stable en 2024

25-08-2025

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah avant la réuni

25-08-2025

Tunis : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le cambriolage d’éco

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025