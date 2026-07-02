CAF : Voici le calendrier des compétitions interclubs

02-07-2026

La Confédération africaine de football a dévoilé, dans un communiqué, le calendrier complet de ses deux compétitions interclubs, en l’occurrence la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération qui commenceront en septembre 2026 et prendront fin en mai 2027.

La Tunisie sera représentée par le Club Africain et l’Espérance sportive de Tunis en Ligue des champions et par le Club sportif sfaxien et l’Espérance sportive de Zarzis en Coupe de la Confédération.

Ci-après le calendrier :

Premier tour préliminaire :

Aller : 4-6 septembre 2026

Retour : 11-13 septembre 2026

Second tour préliminaire :

Aller : 16-18 octobre 2026

Retour : 23-25 octobre 2026

Phase de groupes :

1ère journée : 27-29 novembre 2026

2e journée : 4-6 décembre 2026

3e journée : 18-20 décembre 2026

4e journée : 8-10 janvier 2027

5e journée : 15-17 janvier 2027

6e journée : 22-24 janvier 2027

Quarts de finale :

Aller : 26-28 février 2027

Retour : 5-7 mars 2027

Demi-finales :

Alle : 9-11 avril 2027

Retour : 16-18 avril 2027

Finales : 

Entre le 9 et le 31 mai 2027 (les détails seront communiqués ultérieurement). 

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