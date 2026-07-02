CAF : Voici le calendrier des compétitions interclubs
La Confédération africaine de football a dévoilé, dans un communiqué, le calendrier complet de ses deux compétitions interclubs, en l’occurrence la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération qui commenceront en septembre 2026 et prendront fin en mai 2027.
La Tunisie sera représentée par le Club Africain et l’Espérance sportive de Tunis en Ligue des champions et par le Club sportif sfaxien et l’Espérance sportive de Zarzis en Coupe de la Confédération.
Ci-après le calendrier :
Premier tour préliminaire :
Aller : 4-6 septembre 2026
Retour : 11-13 septembre 2026
Second tour préliminaire :
Aller : 16-18 octobre 2026
Retour : 23-25 octobre 2026
Phase de groupes :
1ère journée : 27-29 novembre 2026
2e journée : 4-6 décembre 2026
3e journée : 18-20 décembre 2026
4e journée : 8-10 janvier 2027
5e journée : 15-17 janvier 2027
6e journée : 22-24 janvier 2027
Quarts de finale :
Aller : 26-28 février 2027
Retour : 5-7 mars 2027
Demi-finales :
Alle : 9-11 avril 2027
Retour : 16-18 avril 2027
Finales :
Entre le 9 et le 31 mai 2027 (les détails seront communiqués ultérieurement).