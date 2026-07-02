Mondial 2026 : L’Espagne balaye l’Autriche

L’Espagne s’est brillamment qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en écrasant l’Autriche sur le score sans appel de 3-0 au Los Angeles Stadium.

Totalement dominatrice de bout en bout lors de ce seizième de finale, la Roja a trouvé la faille à la 36e minute grâce à Mikel Oyarzabal, parfaitement servi par Marc Cucurella, après qu’un premier but a été refusé à ce dernier par la VAR. Au retour des vestiaires, l’emprise espagnole s’est accentuée et le défenseur Pedro Porro a doublé la mise à la 66e minute d’une tête à bout portant sur une passe d’Álex Baena, inscrivant au passage son tout premier but en sélection.

En fin de rencontre, profitant des espaces laissés par des Autrichiens impuissants et incapables de cadrer la moindre frappe dangereuse, Oyarzabal s’est offert un doublé à la 89e minute sur une nouvelle offrande de Cucurella, scellant une prestation collective étincelante et permettant au gardien Unai Simón de s’offrir un quatrième match consécutif sans encaisser de but dans la compétition.