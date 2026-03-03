Caisses sociales : Saïed appelle à des réformes structurelles profondes et dénonce la corruption

03-03-2026

Le président de la République Kais Saïed a reçu lundi 2 mars 2026 la cheffe du gouvernement Sarra Zaafarani Zenzri ainsi que le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar, pour une réunion consacrée à l’état des caisses sociales tunisiennes.

Le chef de l’État a dressé un constat sévère : la situation actuelle des caisses sociales n’est plus acceptable. Il a appelé à engager sans délai des réformes structurelles globales, impliquant une refonte complète du système dans toutes ses composantes. Saïed a pointé du doigt les causes profondes de cette crise, attribuant la dégradation à des choix erronés, à une mauvaise gestion et à la corruption, qui ont ensemble contribué à dilapider les deniers publics et à détériorer la qualité des services rendus aux citoyens.

Le président a insisté sur le fait que ces réformes devront reposer sur des principes clairs de justice et d’équité, afin de garantir l’intégralité des droits du peuple tunisien. Il a également souligné que la Tunisie a besoin de textes législatifs nouveaux et ambitieux, et non de simples mesures cosmétiques sans impact réel sur le terrain.

Saïed a par ailleurs rappelé que ces caisses n’auraient jamais dû être déficitaires et qu’elles auraient pu, au contraire, constituer une source de financement du budget de l’État en cas de besoin.

Le chef de l’État a conclu en réaffirmant sa détermination : les attentes du peuple tunisien seront satisfaites malgré tous les obstacles, et le travail se poursuivra sans relâche. « Il n’est pas question de vendre des illusions, ni de manquer aux engagements pris », a-t-il affirmé.

