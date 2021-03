CAN 2021 – Libye – Tunisie : Déclarations d’après-match

La sélection tunisienne de Football a battu son homologue libyenne 5 à 2, hier soir, à Benghazi, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Voici les déclarations d’après-match :

Mondher Kebaier : « La deuxième mi-temps était satisfaisante. Nous étions concentrés et efficaces. Nous avons développé un bon Football et les joueurs incorporés ont apporté le plus. La première période a été, par contre, marquée par des défaillances. L’adversaire s’est procuré plusieurs occasions et est parvenu à trouver la faille. Il y a des choses à revoir ».

Elyes Skhiri : « C’était une victoire à la fois belle et difficile. L’adversaire était coriace et nous a posé beaucoup de problèmes. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à corriger ».

Mohamed Ali Ben Romdhane : « L’adversaire évoluait chez lui pour la première fois depuis 7 ans et était très motivé. De notre côté, nous avons bien réagi mais j’estime que nous avons besoin d’améliorer certaines choses ».