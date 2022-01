CAN 2022 – Mondher Kebaier : « Belle réaction des joueurs »

Le coach national, Mondher Kebaier, s’est montré satisfait après la large victoire de la Tunisie face à la Mauritanie, dimanche soir, pour le compte de la deuxième journée de la CAN : « Après le faux-pas de mercredi, les joueurs ont bien réagi. Il y avait beaucoup de volonté et d’engagement. Nous avons montré notre vrai visage malgré l’absence de six joueurs. Inscrire deux buts aussi rapidement nous a permis de bien gérer la rencontre. Cela nous a donné la possibilité de protéger les joueurs avertis et de donner du jeu à d’autres. Maintenant, il faut bien préparer le match de la Gambie, qui s’annonce difficile ».

