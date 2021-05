Chaâbani : « Le CRB ? Les derbies sont toujours difficiles à gérer »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouîne Chaâbani, s’est exprimé, au micro d’IFM, à propos du cinquième titre de champion consécutif remporté par son équipe : « Bravo aux staffs, joueurs et bureau directeur pour tous les efforts fournis depuis le début de la saison qui a été dure. Nous avons fait confiance à tous les joueurs et la concurrence a fait beaucoup de bien au groupe. Ce n’était pas facile de gérer le calendrier. Il fallait protéger les joueurs qui savaient qu’aucun d’entre eux ne pouvait disputer tous les matchs. Jouer trois fois par semaine nous empêche de nous entraîner convenablement. Nous avons disputé de très bons matchs face à des adversaires qui étaient difficiles à battre chez eux ».

Chaâbani a, ensuite, ajouté qu’il est habitué à la pression et aux critiques : « J’accepte les critiques faites par les connaisseurs et je prends en considération leurs remarques. Je ne suis pas parfait. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne nous perturbent pas. Il faut se concentrer sur le travail. Je tiens à saluer le président, Hamdi Meddeb, qui a toujours soutenu le groupe quand ça allait mal. La ligue des champions ? Il n’y a aucun match facile et il est encore tôt de parler des demi-finales. Aborder les matchs en tant que favoris nous ne arrange pas. Les derbies sont toujours difficiles à jouer. Nous respectons tous les adversaires ».

Concernant les nouvelles recrues, Chaâbani a précisé que certaines d’entre elles ont besoin de plus de temps pour s’adapter : « Certains joueurs recrutés la saison dernière ont mieux joué cette année. D’autres manquaient de compétition et avaient besoin de s’adapter à l’ambiance et à la pression. Il ne faut pas juger un joueur uniquement quand ils touchent la balle. Il faut voir le travail qu’il effectue quand il n’est pas en possession de la balle ».