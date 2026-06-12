Ciel dégagé et chaleur estivale sur l’ensemble du territoire ce vendredi

Les températures grimpent jusqu’à 33°C sous un soleil généreux, avec une brise de nord-est en renfort sur le littoral.

La Tunisie s’offre une journée d’été ce vendredi, avec un ensoleillement dominant sur l’ensemble des régions. Le mercure devrait atteindre 33°C en cours d’après-midi, tandis que les températures minimales se maintiendront autour de 20°C, offrant des nuits encore clémentes.

Un vent modéré de secteur est à nord-est accompagnera cette journée ensoleillée, apportant une légère brise bienvenue, en particulier sur les zones côtières où son effet rafraîchissant se fera davantage sentir.