Logement : l’État lance un programme de location-vente de plus de mille unités à travers le pays

En marge du salon PRO-IMMO 2026, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat a détaillé les contours d’un dispositif destiné à faciliter l’accès à la propriété pour les ménages à revenus modestes.

Le gouvernement franchit un nouveau cap dans sa politique du logement abordable. Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a annoncé que la première phase du programme national de location-vente portera sur la réalisation de plus de mille logements répartis dans plusieurs gouvernorats du pays.

Les premiers chantiers ont d’ores et déjà été lancés à Tunis. Le coup d’envoi de nouveaux projets est attendu dans les prochaines semaines à Kairouan, Sousse et Sfax, avant une extension progressive à l’ensemble des régions.

Ces déclarations ont été faites en marge de l’ouverture de la 15ème édition du Salon des projets d’habitation, de financement et d’équipements PRO-IMMO 2026, tenu du 9 au 11 juin au Palais des congrès de Tunis. Le ministre a présenté ce programme comme l’un des principaux mécanismes déployés par l’État pour répondre à la crise d’accessibilité au logement, dans un contexte de hausse continue des prix de l’immobilier et des coûts de construction, qui pèse lourdement sur les salariés et les catégories les plus vulnérables.

Parmi les leviers mobilisés, Salah Zouari a mis en avant la mise à disposition de terrains publics à des conditions préférentielles, un dispositif qui permet de contenir le coût final des logements et de les rendre plus accessibles au pouvoir d’achat des ménages. Il a par ailleurs appelé les promoteurs immobiliers privés à s’inscrire dans cet effort national, en développant des projets à vocation sociale qui viennent renforcer l’offre résidentielle dans les différentes régions.

Le ministre a également évoqué le rôle clé de l’expansion urbaine et de la révision des plans d’aménagement, qui devraient permettre de dégager de nouvelles réserves foncières constructibles pour répondre à une demande en constante progression. Il a réaffirmé la détermination de l’État à poursuivre le développement de mécanismes d’accession à la propriété adaptés aux revenus limités.