CL-AFR (16èmes de finale) : L’EST et Ahly Benghazi dos à dos

L’Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly de Benghazi se sont quittés sur le score de 0 à 0, mercredi soir, lors du match aller des seizièmes de finale de la ligue des champions d’Afrique, disputé au Stade Petrosport. Inefficaces en attaque, les « Sang et Or » ont buté sur un ensemble libyen qui a bien fermé le jeu.

Le match retour aura lieu dans deux semaines au Stade de Rades.

GnetNews