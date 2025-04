CL-AFR : Jebri marque mais la VAR annule ! L’Espérance éliminée

Au terme d’un match très combattu, l’Espérance Sportive de Tunis n’a pas pu remonter son handicap du match aller face à Mamelodi Sundowns.

Les joueurs de Kanzari, bien plus entreprenants qu’à Pretoria ont pu trouver la faille à 20 minutes de la fin par Jebri, mais la VAR a annulé le but après une dizaine de minutes de vérification d’un hors jeu qui fera beaucoup discuter.

Les Sang et or regretteront le non match de l’aller. Les Sudafricains s’envolent pour les demies où ils pourraient croiser le fer avec Al Ahly.

