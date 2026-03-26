Classement QS 2026 : l’Université de Tunis El Manar se distingue dans 14 disciplines

26-03-2026

L’établissement consolide sa présence sur la scène internationale, porté par la qualité de ses formations et la performance de sa recherche.

L’Université de Tunis El Manar s’illustre dans l’édition 2026 du QS World University Rankings by Subject, en figurant parmi les meilleures universités au monde dans 14 disciplines.

Cette performance confirme le positionnement de l’université, qui continue de renforcer sa visibilité académique et scientifique à l’échelle mondiale. Elle témoigne également de la qualité des cursus proposés, de la vitalité de la recherche menée au sein de ses différentes facultés, ainsi que de son ouverture sur son environnement socio-économique, tant au niveau national qu’international.

Selon les données publiées, plusieurs disciplines enregistrent une progression notable, traduisant une dynamique de développement soutenue et des efforts continus en matière d’innovation et de production scientifique.

À travers ces résultats, l’Université de Tunis El Manar réaffirme son engagement en faveur de l’excellence académique, de l’amélioration de l’employabilité de ses diplômés et du renforcement de son rayonnement international.

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