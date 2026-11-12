Club Africain : Saidou Khan blessé et incertain pour le derby

L’international gambien Saidou Khan pourrait manquer les prochains matches du Club Africain. Ce joueur a été blessé avec sa sélection en préparant les matches des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Saidou Khan devrait passer des examens médicaux dans les prochains jours pour déterminer la durée exacte de son absence.

Selon quelques échos, le milieu de terrain gambien risque de rater le derby face à l’Espérance de Tunis et même le match de Ligue des Champions face au Zamalek prévus à la dernière semaine de ce mois de novembre.