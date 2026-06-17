Concours de la Neuvième : coup d’envoi des épreuves jeudi, en baisse de participation cette année

Les épreuves du concours de fin de l’enseignement de base général et technique, communément appelé concours de la Neuvième, débuteront demain, jeudi 18 juin 2026, sur l’ensemble du territoire tunisien.

Sur un total de 175 024 élèves inscrits en classe de neuvième, seuls 32 004 candidats prendront part à ce concours, soit un taux de participation de 18 %. Les filles y sont majoritaires, représentant 62 % des candidats. Du côté de l’enseignement technique, 203 élèves passeront les épreuves, sur un effectif global de 5 381 inscrits.

Le nombre global de candidats accuse ainsi un recul de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Ce concours conserve néanmoins toute son importance pour les élèves aspirant à intégrer les lycées pilotes, établissements reconnus pour la qualité de leur enseignement et leurs résultats scolaires.

Pour l’année scolaire 2026-2027, la capacité d’accueil de ces lycées pilotes a été fixée à 3 750 places à l’échelle nationale. Le lycée pilote Bourguiba de Tunis arrive en tête avec 300 places disponibles, suivi par ceux de Sousse (275 places) et de Sfax 1 (250 places). Dans les régions de l’intérieur et du Sud du pays, les capacités d’accueil oscillent généralement entre 50 et 150 places selon les établissements.

Selon le calendrier établi par le ministère de l’Éducation, les épreuves se dérouleront sur trois jours, du 18 au 20 juin, tandis que les résultats sont attendus pour le 6 juillet 2026.