Le journaliste Mourad Zeghidi suspend sa grève de la faim après onze jours

17-06-2026

Le journaliste emprisonné Mourad Zeghidi a annoncé, dans un communiqué diffusé mardi 16 juin 2026 sur les réseaux sociaux, la suspension de la grève de la faim qu’il menait depuis le 4 juin.

Cette décision met fin à onze jours de mouvement et survient après une vague d’appels lancés en sa faveur par des personnalités nationales, des organisations ainsi que des associations de la société civile, tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Dans son communiqué, Zeghidi explique avoir voulu répondre aux nombreuses marques de solidarité reçues, ainsi qu’aux inquiétudes exprimées au sujet de son état de santé. Il tient à remercier l’ensemble des personnes, collectifs, organisations et institutions qui l’ont soutenu durant cette période.

Le journaliste tient toutefois à préciser que cet arrêt de sa grève de la faim ne signifie en aucun cas un renoncement à sa revendication de liberté, ni un abandon de ce qu’il considère comme un combat contre une injustice.

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