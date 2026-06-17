Tunisie–Afreximbank : vers un Centre commercial africain multisectoriel à Tunis

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a reçu ce mercredi une délégation de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), en présence de sa cheffe de cabinet et de plusieurs responsables du ministère.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue du lancement officiel d’un projet de Centre commercial africain multisectoriel en Tunisie, qui devrait notamment accueillir une succursale d’Afreximbank. Ce projet ambitionne de faciliter l’accès des produits et services tunisiens aux marchés africains, tout en apportant un appui financier et technique aux entreprises tunisiennes, en particulier celles engagées dans des activités d’exportation et d’importation sur le continent.

À cette occasion, le ministre a tenu à saluer la qualité du partenariat liant la Tunisie à Afreximbank, notamment dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), accord auquel la Tunisie a été, dès février 2024, le premier pays d’Afrique du Nord à adhérer.

Samir Abid a par ailleurs insisté sur le rôle déterminant de la banque dans le financement de projets économiques, notamment au profit des PME, ainsi que dans le développement du commerce intra-africain. Il a mis en avant les atouts dont disposent les entreprises publiques tunisiennes, de même que les initiatives stratégiques portées par le pays en faveur de l’intégration économique du continent, à l’image du corridor commercial continental africain terrestre, dont les points de départ se situeront au niveau de la zone franche de Ben Guerdane et du poste frontalier de Ras Jedir, en direction de la Libye et d’autres pays d’Afrique subsaharienne.

Pour sa part, la délégation d’Afreximbank a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par les autorités tunisiennes à ce projet et a réaffirmé sa volonté d’approfondir davantage la coopération avec la Tunisie, aussi bien dans le secteur public que privé. La banque a également présenté les différents mécanismes de financement, facilités et garanties qu’elle propose aux entreprises et institutions opérant dans ces deux secteurs.

Afreximbank est une institution financière multilatérale regroupant 52 États membres. Elle compte parmi les principaux bailleurs de fonds des gouvernements africains et des entreprises privées du continent, intervenant notamment dans le financement du commerce intra-africain, la promotion des exportations, l’industrialisation et le développement économique de l’Afrique.