Saison estivale 2026 : la CTN annonce de nouvelles mesures sociales et commerciales pour les Tunisiens de l’étranger

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé une série de mesures sociales et commerciales destinées aux Tunisiens résidant à l’étranger, à l’occasion de la saison estivale 2026.

Parmi les principales dispositions figure l’octroi d’une aide de 80 euros par personne en faveur des membres de familles à revenu modeste, dans le cadre d’un partenariat avec l’Office des Tunisiens à l’étranger. Cette subvention sera directement déduite du prix du billet pour toute réservation effectuée entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, à bord des navires Carthage et Tanit.

La compagnie a également mis en place de nouvelles facilités de paiement, offrant la possibilité de régler le billet en deux échéances : un premier versement, limité à 15 % du prix du billet hors taxes, est requis au moment de la réservation, le solde devant ensuite être réglé au plus tard 45 jours avant la date de départ.

La CTN a, par ailleurs, rappelé que sa politique tarifaire repose sur un système de tarification dynamique, évoluant selon la demande et le taux de remplissage des navires, tout en précisant que ses prix demeurent compétitifs face aux compagnies concurrentes, notamment sur la ligne reliant la Tunisie à Gênes.