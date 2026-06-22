MÃ©tÃ©o : un lundi marquÃ© par la chaleur, avec des pointes Ã 41 degrÃ©s

L’INM annonce un temps clair sur l’ensemble du pays, avec des coups de sirocco dans plusieurs rÃ©gions

Un ciel clair sur tout le territoire

L’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie a indiquÃ© que le temps sera clair ce lundi 22 juin 2026, sur l’ensemble des rÃ©gions du pays.

Des tempÃ©ratures stables mais Ã©levÃ©es

Les tempÃ©ratures resteront stables, avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrÃ©s sur les cÃ´tes Est et les zones de hauteurs. Ailleurs, le mercure grimpera entre 37 et 41 degrÃ©s, accompagnÃ© de coups de sirocco.

Vent faible et mer calme

Le vent soufflera faible Ã modÃ©rÃ© sur l’ensemble du pays, tandis que la mer sera calme Ã peu agitÃ©e, prÃ©cise la mÃªme source.