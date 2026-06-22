Mohamed Ali Nafti participe Ã  la session ministÃ©rielle de la Ligue arabe Ã  Amman

22-06-2026

Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res reprÃ©sentera la Tunisie lors de la 165Ã¨me session ordinaire (reprise) du Conseil de la Ligue des Ã‰tats arabes

Une participation sur instructions prÃ©sidentielles

Sur instructions du prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã  l’Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, prendra part Ã  la 165Ã¨me session ordinaire (reprise) du Conseil de la Ligue des Ã‰tats arabes au niveau ministÃ©riel. La rÃ©union se tiendra ce 22 juin 2026 Ã  Amman, au Royaume hachÃ©mite de Jordanie.

Le soutien Ã  la cause palestinienne au cÅ“ur des discussions

Cette session sera consacrÃ©e Ã  l’examen des diffÃ©rents axes de l’action arabe commune et aux moyens de les renforcer, avec une attention particuliÃ¨re portÃ©e au soutien Ã  la cause palestinienne ainsi qu’au renforcement de la coopÃ©ration arabe face aux dÃ©fis actuels.

Des entretiens bilatÃ©raux en marge de la rÃ©union

En marge de cette session, le ministre tiendra par ailleurs une sÃ©rie d’entretiens avec ses homologues de plusieurs pays arabes. Ces rencontres permettront d’examiner les relations de coopÃ©ration bilatÃ©rale entre la Tunisie et ces Ã‰tats, les perspectives de leur dÃ©veloppement, ainsi qu’un ensemble de questions arabes et rÃ©gionales d’intÃ©rÃªt commun.

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