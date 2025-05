Coopération tuniso-chinoise : Kaïs Saïed reçoit une haute délégation du Parti communiste chinois

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 15 mai 2025 au Palais de Carthage, M. Li Shulei, membre du bureau politique et du comité central du Parti communiste chinois, et ministre du département de la communication du parti. Cette visite officielle en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une mission de travail s’étalant du 14 au 17 mai.

Dès l’entame de la rencontre, le chef de l’État a souligné la profondeur historique des relations d’amitié entre la Tunisie et la Chine. Il a évoqué les échanges intellectuels et civilisationnels entre les deux pays, ainsi que les liens commerciaux anciens entre la Chine et le monde arabe.

Kaïs Saïed a affirmé que cette visite illustre la volonté partagée de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment après la rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Riyad en décembre 2022, et la visite d’État à Pékin du 28 mai au 1er juin 2024. Cette dernière avait abouti à l’établissement d’un partenariat stratégique, marqué par l’engagement de la Chine à soutenir les efforts tunisiens dans la réalisation de grands projets de développement.

Le président tunisien a passé en revue les résultats concrets de cette coopération, en particulier dans les secteurs des infrastructures, du transport et de la santé. Il a notamment cité des projets phares en cours ou à venir tels que la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, les ponts de Bizerte et de Djerba, le complexe olympique du Menzah, l’extension de l’aéroport Tunis-Carthage et la ligne ferroviaire Nord-Sud. D’autres domaines de coopération comme le tourisme et la culture ont également été évoqués.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a salué l’adhésion de la Tunisie à l’initiative chinoise « La Ceinture et la Route », qu’il considère comme une opportunité de bâtir un monde plus humain et fondé sur de véritables partenariats.

Réitérant le soutien indéfectible de la Tunisie au principe d’une seule Chine, le chef de l’État a exprimé son rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures des États.

Sur un autre plan, le président de la République a vivement condamné les crimes de guerre perpétrés par l’occupation israélienne en Palestine, appelant à y mettre un terme. Il a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire, avec Jérusalem pour capitale.

Dans ce contexte, Kaïs Saïed a estimé que la conscience humaine mondiale commence à dépasser les institutions internationales et se mobilise pour corriger le cours de l’Histoire.

Il a également lancé un appel à l’instauration d’un nouvel ordre économique mondial plus juste, rompant avec les logiques d’exploitation et permettant aux peuples opprimés de décider de leur destin et de vivre dignement dans la liberté et la justice.

En clôture de la rencontre, le président tunisien a chargé son invité de transmettre ses salutations à son homologue chinois Xi Jinping, tout en renouvelant l’invitation officielle à effectuer une visite en Tunisie.

