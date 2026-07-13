Coup d’envoi des journées régionales d’orientation universitaire

Les journées régionales d’orientation universitaire ont débuté ce lundi 13 juillet 2026 et se poursuivront jusqu’au 24 du même mois, dans le cadre de l’élargissement, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de son expérience des journées nationales d’orientation. L’objectif est de permettre à l’ensemble des bacheliers, quelle que soit leur région, de s’informer sur les questions liées à l’orientation universitaire.

Dans une intervention ce lundi sur les ondes de la Radio Nationale, le sous-directeur à la Direction générale des affaires estudiantines au ministère de l’Enseignement supérieur, Lasâad Dridi, a précisé que ces journées sont organisées par les établissements universitaires, sous la supervision des universités dont ils relèvent, afin de fournir aux nouveaux bacheliers l’ensemble des informations relatives aux spécialités, parcours et filières proposés.

Calendrier des journées nationales

M. Dridi a indiqué que les journées nationales se dérouleront du 15 au 23 juillet, selon le calendrier suivant :

15 juillet : Faculté de médecine de Sousse

: Faculté de médecine de Sousse 17 juillet : Institut supérieur des langues de Gabès

: Institut supérieur des langues de Gabès 22 et 23 juillet : Cité des sciences de Tunis

Ce dernier a encouragé les nouveaux bacheliers à participer à ces journées nationales et régionales, soulignant qu’elles offriront un ensemble d’activités et de conférences diffusées en direct, notamment sur la chaîne YouTube dédiée à l’orientation universitaire. Ces activités seront animées par de nombreux enseignants universitaires et experts, chargés d’accompagner les nouveaux étudiants dans le choix de spécialités adaptées à leurs résultats.

Les journées nationales et régionales d’orientation universitaire fourniront également des informations sur les services universitaires, les bourses et l’hébergement en cité universitaire.

Pour rappel, le guide de la capacité d’accueil des universités et établissements d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2026-2027 doit être publié le mardi 21 juillet prochain.