L’ancien émir du Qatar, cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, s’est éteint à 74 ans

L’ancien émir du Qatar, le cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, est décédé ce dimanche à l’âge de 74 ans. La nouvelle a été annoncée par le Diwan Amiri, la cour royale qatarie, dans un communiqué évoquant la disparition du « Père Émir » survenue dans la matinée. Les autorités qataries ont décrété un deuil national de quatre jours, avec suspension des activités des administrations et institutions publiques, ainsi que la mise en berne des drapeaux.

Né le 1er janvier 1952, le cheikh Hamad avait accédé au pouvoir dans des circonstances singulières. Le 27 juin 1995, alors que son père, le cheikh Khalifa ben Hamad Al-Thani, se trouvait en déplacement en Suisse, il avait pris les rênes de l’émirat lors d’un coup de palais sans effusion de sang, mettant fin à ce qu’il présentait comme une dérive politique et financière. L’émir déchu s’était alors exilé en France, avant de rentrer au Qatar en 2004.

Le cheikh Hamad a dirigé le pays de 1995 à 2013, période durant laquelle l’émirat, jusque-là acteur marginal de la région aux caisses quasiment vides, s’est hissé au rang de puissance économique et diplomatique incontournable au Moyen-Orient comme sur la scène internationale. Cette transformation s’est notamment appuyée sur la création de la Qatar Investment Authority, le fonds souverain chargé d’investir des milliards de dollars à l’étranger, ainsi que sur le développement massif de la production de gaz naturel liquéfié.

Son règne a également été marqué par le lancement, en 1996, de la chaîne de télévision Al Jazeera, devenue depuis l’un des médias les plus influents du monde arabe, ainsi que par l’adoption, par référendum en 2003, de la première Constitution permanente du pays, instaurant une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et l’organisation d’élections municipales avec, pour la première fois, droit de vote et d’éligibilité accordé aux femmes.

Sur le plan international, le Qatar a accueilli en 2022 la Coupe du monde de football masculine, événement sportif le plus suivi au monde, symbole de l’influence considérable acquise par l’émirat sous son impulsion.

En 2013, invoquant des raisons de santé, le cheikh Hamad avait transmis le pouvoir à son fils, l’actuel émir Tamim ben Hamad Al-Thani, dans un cas de transition pacifique et volontaire resté rare dans l’histoire des monarchies du Golfe.

De nombreux dirigeants à travers le monde ont exprimé leurs condoléances, parmi lesquels le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président émirati Mohamed ben Zayed Al Nahyane, ainsi que le mouvement palestinien Hamas, qui a salué en lui un dirigeant visionnaire et un soutien constant de la cause palestinienne.