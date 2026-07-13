Grève générale du transport public non régulier ce lundi jusqu’à 21h

13-07-2026

Le secteur du transport public non régulier de personnes observe, ce lundi 13 juillet 2026, une grève générale qui se poursuivra jusqu’à 21h, en signe de protestation contre le non-respect, par l’autorité de tutelle, de ses engagements antérieurs relatifs à plusieurs revendications.

Le mouvement touche l’activité des taxis individuels, des taxis collectifs, des taxis touristiques, des véhicules de louage, ainsi que le transport rural.

Le vice-président de la Fédération nationale du transport, relevant de l’UTICA, Moez Sellami, avait déclaré, dans une précédente intervention à la Radio Nationale, que l’autorité de tutelle n’avait pas traité les revendications des professionnels avec le sérieux requis, n’avait pas honoré ses engagements et avait adopté une politique de tergiversation — ce qui a conduit à l’activation de la décision de grève.

Pour sa part, la Fédération du transport relevant de l’UGTT avait appelé ses adhérents à ne pas participer à ce mouvement de grève.

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