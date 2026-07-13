Commerce extérieur : les exportations tunisiennes vers l’UE en hausse au premier semestre 2026

13-07-2026

Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, aux prix courants, ont été marqués, au cours du premier semestre 2026, par une progression des exportations tunisiennes vers l’Union européenne.

Ces exportations, qui représentent 70,4% du total des exportations du pays, ont atteint 24 375,1 millions de dinars (MD), contre 22 348,9 MD sur la même période en 2025. Cette hausse s’explique notamment par la progression des ventes vers la France (+8,6%) et l’Italie (+5,5%), tandis qu’elles ont reculé avec certains partenaires européens, dont l’Allemagne (-0,5%) et la Grèce (-27,4%).

Du côté des importations, celles en provenance de l’Union européenne — qui représentent 44,9% du total des importations tunisiennes — ont atteint 21 196 MD, contre 18 354 MD durant le premier semestre 2025. Elles ont progressé avec la France (+18,5%) et l’Italie (+13,7%), mais reculé avec la Bulgarie (-8,8%) et le Portugal (-1,4%).

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