Coupe de Tunisie : L’EspÃ©rance remporte son 17eme titre

Vingt et un an aprÃ¨s, l’Esperance Sportive de Tunis prend sa revanche sur l’Esperance Sportive de Zarzis.

Au stade de Rades, les joueurs de Bracconi ont dominÃ© leurs adversaires (1/0) grÃ¢ce Ã un but de Hamza Rafiaa en deuxiÃ¨me pÃ©riode.Â

Ce succÃ¨s est le 17eme pour les Sang et or qui conservent le titre aprÃ¨s la victoire de la saison derniÃ¨re face au Stade Tunisien.