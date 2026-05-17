Coupe de Tunisie : Le programme des quarts de finale

17-05-2026

Les matches des quarts de finale de la Coupe de Tunisie auront lieu selon le programme suivant :

Mercredi 20 mai :
Stade Taieb Mehiri : Club Sportif Sfaxien 15h30 Stade Gabésien
Complexe Abdessalem Kazouz : Espérance de Zarzis 15h30 Club Athlétique Bizertin

Jeudi 21 mai :
Stade à déterminer : BS Bouhajla 15h30 ES Métlaoui ou Espérance de Tunis
Stade à déterminer : PS Sakiet Eddaier 15h30 JS Omrane

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