Coupe de Tunisie : L’Espérance domine Metlaoui et file en quarts

17-05-2026

L’Espérance Sportive de Tunis a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie en s’imposant face à l’ES Métlaoui sur le score de 3-1, ce dimanche 17 mai au stade de Métlaoui. Grâce à ce succès, l’Espérance de Tunis rejoint les quarts de finale où elle affrontera BS Bouhajla le jeudi 21 mai à 15h30 dans un stade qui reste à déterminer.

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